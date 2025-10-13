Быстров объяснил, почему критикует Соболева

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров объяснил, почему зачастую повергает критике нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. В нынешнем сезоне форвард провёл 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Он не подходит под стиль «Зенита». Его купили — и купили, хорошо. Его ставят и ставят, ставят и ставят. Из-за чего? Место надо заслужить. Да, стал немножко желание показывать, чуть-чуть двигаться. Но этого мало. Он же пришёл не в «Факел» Воронеж, он пришёл в «Зенит» Санкт-Петербург, где нужно каждую минуту доказывать свою состоятельность. Сначала он был недоволен тем, что мало игровой практики, теперь её много, пожалуйста — забивай. Забивает иногда, и всё — царь. Но этого мало. Одну игру забил, три — нет», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА (24).