Губерниев: некоторые матчи сборной надо проводить подальше от Москвы

Губерниев объяснил, почему некоторые матчи сборной России надо проводить «подальше от Москвы»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что некоторые матчи сборной России по футболу нужно проводить вдали от Москвы, пример Волгограда показывает, как сильно команду ждут местные болельщики.

© РИА Новости

Во вторник сборная России встретится с командой Боливии в BetBoom товарищеском матче. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00. В пятницу российская сборная обыграла команду Ирана со счетом 2:1 в товарищеском матче в Волгограде. На стадионе присутствовали 42 387 зрителей, что стало рекордом арены со времен чемпионата мира 2018 года.

— Некоторые матчи сборных надо проводить подальше от Москвы. Пример игры с Ираном в Волгограде показывает, насколько наша сборная купалась в любви болельщиков и выиграла. Очень здорово, что вообще с нами кто‑то играет и нам удается сохранить институт сборных. В матче с Боливией важно показать неплохую игру, постараться выиграть и порадовать фанатов. Для спортсменов все‑таки это витрина. Витрина для различных тренеров, которые на них смотрят, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

