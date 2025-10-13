Губерниев: некоторые матчи сборной надо проводить подальше от Москвы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что некоторые матчи сборной России по футболу нужно проводить вдали от Москвы, пример Волгограда показывает, как сильно команду ждут местные болельщики.

Во вторник сборная России встретится с командой Боливии в BetBoom товарищеском матче. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00. В пятницу российская сборная обыграла команду Ирана со счетом 2:1 в товарищеском матче в Волгограде. На стадионе присутствовали 42 387 зрителей, что стало рекордом арены со времен чемпионата мира 2018 года.

— Некоторые матчи сборных надо проводить подальше от Москвы. Пример игры с Ираном в Волгограде показывает, насколько наша сборная купалась в любви болельщиков и выиграла. Очень здорово, что вообще с нами кто‑то играет и нам удается сохранить институт сборных. В матче с Боливией важно показать неплохую игру, постараться выиграть и порадовать фанатов. Для спортсменов все‑таки это витрина. Витрина для различных тренеров, которые на них смотрят, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

