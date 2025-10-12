Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Белорусы проиграли национальной команде Шотландии в матче группового этапа отбора на турнир. Голы за шотландцев забили Че Адамс на 15-й минуте и Скотт Мактоминей — на 84-й. У белорусов отличился Глеб Кучко (90+6).

Таким образом, после четырех матчей белорусская сборная осталась на последнем, четвертом месте в группе C, не набрав ни одного очка и потеряв шансы на выход в финальную стадию турнира. Шотландия поднялась на вершину таблицы с десятью очками, второе место занимает Дания с семью очками, а третье — Греция, у которой три очка после трех игр.

Следующий тур отбора пройдет 15 ноября: Белоруссия встретится в гостях с командой Дании, а Шотландия сыграет в гостях с Грецией.

Из каждой группы напрямую на чемпионат мира выходит только победитель, а команды, занявшие вторые места, получат шанс продолжить борьбу в стыковых матчах. Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.