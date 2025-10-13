«Зенит» поборется с топ-клубами АПЛ и Серии А за таланта из Бразилии

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к 20-летнему центральному полузащитнику «Коринтианса» Брено Бидону, сообщает UOL.

Согласно сведениям источника, у сине-бело-голубых есть серьёзные конкуренты в борьбе за подписание талантливого бразильца. На игрока также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Наполи» и ПСВ. Нидерландский клуб уже даже предложил за Бидона € 9 млн.

Остальные клубы контактируют с руководством «Палмейраса», но предложений пока не сделали. Ожидается, что переговоры активизируются в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Бидон провел 24 матча, забил один гол и отдал один ассист.