Немецкий клуб осудил болельщиков за избиение фотографов

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» осудил действия своих болельщиков после нападения на туристов в Дублине. Как сообщает BBC, инцидент произошел в субботу на Эбби-стрит, когда группа фанатов клуба проходила через центр города.

© Газета.Ru

Фотограф Карли Кларк рассказала, что один из болельщиков попытался вырвать ее камеру и толкнул ее. 70-летний фотограф Стивен Ловелл-Дэвис попытался вмешаться, но его толкнули на землю и неоднократно ударили по голове.

«Самое ужасное было то, что они продолжали бить его, когда он лежал на земле — это было беспрерывно»,— заявила Кларк.

В официальном заявлении клуб назвал произошедшее «абсолютно неоправданным» и пообещал провести тщательное расследование. Около 2000 болельщиков «Шальке-04» посетили товарищеский матч с ирландским «Богемианс», который завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Ловелл-Дэвис, получивший травмы, отметил, что это действие «небольшого меньшинства» фанатов, и поблагодарил ирландских женщин, оказавших ему помощь. Полиция Ирландии проводит расследование инцидента.

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.