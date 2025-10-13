Стало известно, сколько «Аль-Ахли» готов заплатить «Зениту» за Педро

«Аль-Ахли» готов заплатить «Зениту» за Педро 55 миллионов евро
«Аль-Ахли» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Педро, сообщает ESPN.
Саудовский клуб за 19-летнего бразильца готовит предложение в размере 55 миллионов евро.
Прошедшим летом Педро активно интересовался другой клуб из Саудовской Аравии - «Аль-Иттихад» предлагал за игрока 40 миллионов евро, но сделка не состоялась. Теперь питерцы более радушно смотрят на предстоящий трансфер, а прибыль с продажи Педро планируют инвестировать в новых молодых бразильцев.
В случае перехода Педро в другой клуб «Коринтианс», из которого бразилец и перешел в петербургский клуб в феврале 2024 года за 9 миллионов евро, получит 2,5 процента от суммы сделки.
Контракт Педро действует до конца 2028 года.
В текущем сезоне форвард в 15 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Без Педро молодежная сборная Бразилии не смогла выйти из группы на ЧМ до 20 лет.