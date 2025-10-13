Экс-президент «Спартака» ответил, возглавит ли Станкович сборную Сербии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что тренер красно-белых не возглавит сборную Сербии, из которой был уволен наставник Драган Стойкович после поражения в отборе на чемпионат мира от сборной Албании, передает «Чемпионат».

«Думаю, что сербская команда — это история по зарабатыванию денег. И сборная Сербии — это тоже механизм. Вряд ли им очень будет нужен Станкович, который не даёт результат», — сказал Червиченко.

Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.