Футболист костромского "Спартака" оценил шансы команды на выход в РПЛ

Уровень игры и инфраструктуры костромского "Спартака" говорят о хороших перспективах для участия в Мир - Российской премьер-лиге. Такое мнение ТАСС высказал нападающий клуба Денис Боков.

"Спартак" из Костромы в прошлом сезоне добился повышения из Леон - Второй лиги. После 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги) команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице.

"Как развивается костромской "Спартак", говорит об очень неплохих, на самом деле, перспективах в РПЛ. И я думаю, что у команды точно все получится. Все хорошо во всех планах: и по игре, и по инфраструктуре. Мне очень понравилось то, что они делают, как у них база обустроена. Я приехал и понял: там есть все для того, чтобы играть в футбол и становиться футболистом. Это радует", - сказал Боков.