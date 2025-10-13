Стало известно, когда КДК РФС рассмотрит дело Сперцяна и Ндонга

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил дату, на которую назначено рассмотрение конфликта между Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом.

© ФК "Краснодар"

"Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября. Все необходимые материалы собраны", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ахматом" произошла стычка между полузащитником Эдуардом Сперцяном и защитником Усманом Ндонгом. На 85-й минуте главный арбитр встречи удалил игрока грозненской команды за удар соперника плечом в лицо. В послематчевом интервью сенегалец заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве.