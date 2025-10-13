Известный вратарь отказался от российского спортивного гражданства

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе FIFA Великобританию, сообщается в телеграм-канале Sport Baza.

© Чемпионат.com

По информации источника, в ближайшее время Хайкин рассчитывает снова поменять спортивное гражданство на норвежское и начать выступать за национальную сборную этой страны.

Отмечается, что на все запросы тренерского штаба сборной России об игре за национальную команду Хайкин ответил отказом. Голкипер уже сдал языковые тесты для получения норвежского паспорта, который ему оформляют по ускоренной системе.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

Футболист Сантос отказался от российского спортивного гражданства

Действующее трудовое соглашение игрока с «Будё-Глимт» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.