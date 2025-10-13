Роднина рассказала, осуждает ли футболиста, отказавшегося выступать за Россию

Советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость об отказе вратаря норвежского «Буде-Глимт» Никиты Хайкина от российского спортивного гражданства, передает Metaratings.ru.

«Вы же ничего не говорите про айтишников или остальных людей. Надо быть более объективным к спортсменам. Такая практика часто встречается. Как мы можем осуждать?» — сказала Роднина.

30-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. В нынешнем сезон он провел за команду 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь игр он сыграл на ноль.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.