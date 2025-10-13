Илья Вахания ответил, что позволило сборной России обыграть Иран

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания ответил на вопрос, что позволило национальной команде обыграть Иран в товарищеском матче.

— Что позволило выиграть у Ирана?

— Мы пытались всё время быть на мяче и играть в футбол. А когда мяч был у соперника, наоборот, мешали ему. Отсюда и получилось так, что большое число моментов не дали создать сопернику, а сами создавали их немало, — приводят слова Вахании «Известия».

Матч Россия — Иран прошёл 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.