Решение по «Химкам» могут отложить

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет может отложить решение по делу «Химок» на заседании 16 октября.

© ФК «Химки»

В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По итогам прошлого сезона команда заняла 12‑е место в РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. «Химки» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.

Летом турецкие СМИ сообщали, что бизнесмен Туфан Садыгов, оказывавший финансовую поддержку «Химкам», приобрел акции клуба «Серик Беледиеспор». Ранее в октябре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сейчас важно определить, кто фактически управлял футбольным клубом «Химки», у которого имеются задолженности по зарплате перед сотрудниками.

— 16 октября продолжим слушание по делу ФК «Химки». То, что будет принято какое‑то решение, гарантировать не могу: если останутся вопросы, то отложим дело. Если на прошлом заседании бывший гендиректор Брехов и финансист клуба Родионова принимали участие в заседании по ВКС, то теперь мы попросили их присутствовать очно. Также должен приехать и предшественник Брехова на посту гендиректора — Оленев, который в прошлый раз не смог принять участие по объективным причинам. Также в заседании примут участие арбитражный управляющий «Химок» и представитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».

