Решение по «Химкам» могут отложить

В КДК РФС не исключили, что могут отложить решение по «Химкам» на заседании 16 октября
Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет может отложить решение по делу «Химок» на заседании 16 октября.
В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По итогам прошлого сезона команда заняла 12‑е место в РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. «Химки» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.
Летом турецкие СМИ сообщали, что бизнесмен Туфан Садыгов, оказывавший финансовую поддержку «Химкам», приобрел акции клуба «Серик Беледиеспор». Ранее в октябре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сейчас важно определить, кто фактически управлял футбольным клубом «Химки», у которого имеются задолженности по зарплате перед сотрудниками.
— 16 октября продолжим слушание по делу ФК «Химки». То, что будет принято какое‑то решение, гарантировать не могу: если останутся вопросы, то отложим дело. Если на прошлом заседании бывший гендиректор Брехов и финансист клуба Родионова принимали участие в заседании по ВКС, то теперь мы попросили их присутствовать очно. Также должен приехать и предшественник Брехова на посту гендиректора — Оленев, который в прошлый раз не смог принять участие по объективным причинам. Также в заседании примут участие арбитражный управляющий «Химок» и представитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».
