Российский футболист получил вид на жительство в Испании

Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал Sport24, что игрок клуба Арсен Захарян получил вид на жительство в Испании.

«Делал ли Захарян запрос на получение испанского гражданства? У Арсена есть вид на жительство, как и у всех иностранных игроков. Этого достаточно», — сказал Мундуате.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В турнире сезона-2023/24 российский футболист провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.