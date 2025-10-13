Лукин описал реакцию футболистов ЦСКА на первое место команды в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА хочет оставаться на первом месте в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) как можно дольше. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.

"Эмоции у нас потрясающие. Очень хотим не отдавать эту строчку никому. Будем делать все от нас возможное, чтобы оставаться как можно дольше на первом месте. С нас уже другой спрос, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Лукин.

После 11 туров ЦСКА лидирует в таблице РПЛ, набрав 24 очка. Команда опережает идущий на втором месте московский "Локомотив" на 1 балл. В следующем туре чемпионата страны "Локомотив" и ЦСКА сыграют между собой. Встреча пройдет на "РЖД-Арене" 18 октября.