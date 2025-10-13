Стало известно, есть ли у «Барселоны» предложения по трансферу Ямаля

У «Барселоны» нет предложений по трансферу Ламина Ямаля.

© Sports.ru

Ранее в испанской прессе появилась информация, что «Аль-Хилаль» предложил 400 миллионов евро за 18-летнего вингера и контракт на семь лет для футболиста.

В каталонском клубе опровергли, что получили такое предложение, отметив, что Ламин Ямаль не продается.

Кроме того, этим летом вингер продлил соглашение с «Барселоной» до 2031 года.

В этом сезоне испанец забил 2 гола и сделал 3 передачи в 4 матчах Ла Лиги. Его статистику можно изучить по ссылке.