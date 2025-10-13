Спортдиректора «Спартака» не устроили кандидатуры тренеров Гарсии и Лаже

Кандидатуры тренеров Оскара Гарсии и Бруну Лажи были предложены столичному «Спартаку». Однако московский клуб больше склоняется к выбору испанского специалиста Луиса Гарсии.

Уточняется, что Оскар Гарсия и Лажи не устроили спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао по ряду параметров.

В понедельник, 6 октября, «Спорт-Экспресс» сообщил, что совет директоров с высокой долей вероятности примет решение об увольнении Станковича. Однако отставка не состоялась.

Сербский специалист занимает пост главного тренера московского клуба с лета 2024 года.

Сейчас Станкович не присутствует на матчах, потому что отбывает месячную дисквалификацию за свое поведение в игре 8-го тура РПЛ против столичного «Динамо» (2:2). После окончания первого тайма наставник обозвал главного судью матча Егора Егорова, использовав при этом не цензурную лексику.

‎После 11 туров «Спартак» занимает 6-е место с 18-ю очками в РПЛ. Новый гендиректор столичного клуба Сергей Некрасов подтвердил, что перед красно-белыми остается прежняя цель - борьба за чемпионство. Последний раз «Спартак» стал чемпионом в 2017 году. Его привел к титулу итальянец Массимо Каррера.