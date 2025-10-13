Ананко высказался о новом гендиректоре «Спартака»

Девятикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Дмитрий Ананко заявил «Матч ТВ», что ему всё равно, что новый генеральный директор «красно‑белых» Сергей Некрасов болеет за московский ЦСКА, важно, чтобы функционер справлялся со своей работой на этой должности.

© ФК «Спартак»

Ранее «Спартак» объявил, что Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора. В профилях социальных сетей у Некрасова есть фотографии в клубной символике ЦСКА.

— Что скажете о новом генеральном директоре «Спартака»? Говорят, что он болельщик ЦСКА.

— Когда люди назначаются генеральными директорами, спортивными директорами, журналисты говорят в первую очередь о том, кто за кого болеет. Ни слова не говорят о его профессиональных качествах. Без разницы, за кого он болеет, пусть делает ту работу, которую должен, это самое главное, — сказал Ананко «Матч ТВ».

Некрасов с начала 1990‑х годов занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.