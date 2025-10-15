Месси создал юношеский футбольный турнир

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси объявил о создании собственного юношеского футбольного турнира под наименованием «Кубок Месси». Об этом известнейший футболист сообщил в социальных сетях.

Турнир пройдёт в Майами с 9 по 14 декабря, участие подтвердили команды U16 «Ривер Плейт» и «Ньюэллс Олд Бойз», «Интер Майами», «Барселона» и «Атлетико», «Челси» и «Манчестер Сити», а также миланский «Интер».

Месси с 2023 года играет за «Интер Майами». Ранее Лионель защищал цвета «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен». В составе «Барселоны» аргентинец выиграл 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов и три клубных чемпионата мира. Восемь раз Месси получал «Золотой мяч». Со сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира (2022), дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), завоевал Финалиссиму (2022) и олимпийское золото (2008).