Кавазашвили высказался о пропущенном голе Сафонова в матче с Ираном

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал пропущенный гол вратаря национальной команды России и «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче с Ираном.

«Гол, пропущенный в матче с Ираном — это ошибка вратаря, причём такая, которую вратарь его ранга не имел права допустить. Вратарь должен чувствовать каждую передачу во вратарской площадке, поэтому я считаю, что он не готов для сборной», — заявил Кавазашвили.

Российский голкипер остается на скамейке запасных «ПСЖ». Последний раз Матвей сыграл за парижан 24 мая, в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0).

Во французской Лиге 1 26-летний вратарь не появлялся на поле с 3 мая, когда «ПСЖ» проиграл на выезде «Страсбуру» (1:2).

Сафонов пополнил состав «ПСЖ» летом прошлого года за 20 млн евро. Предыдущей командой голкипера стал «Краснодар», чьим воспитанником является Матвей.

Рыночная стоимость Сафонова составляет 20 млн евро.

В пятницу, 10 октября, подопечные Валерия Карпина одержали победу над сборной Ирана со счётом 2:1. Встреча проходила в Волгограде.

Следующая встреча состоится во вторник, 14 октября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча – в 20:00 по московскому времени.