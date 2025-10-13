Российского вратаря назвали легендой мирового футбола

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин назвал своего одноклубника Игоря Акинфеева легендой мирового футбола, передает Metaratings.ru.

«Хотел бы увидеть прощальный матч Акинфеева в сборной? Игорь — легенда не только российского, но и мирового футбола. Мне хотелось бы провести вместе с ним как можно больше матчей. Я только за», — сказал Лукин.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

