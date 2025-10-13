Полузащитник «Коринтианс» отказался от предложения «Зенита»

Санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение по 20-летнему центральному полузащитнику «Коринтианса» Брено Бидону. Агенты футболиста отклонили оффер из России, сообщает UOL.

Отмечается, что представители Бидона также отказались рассматривать предложение от одного из арабских клубов.

Ранее сообщалось, что у сине-бело-голубых есть серьёзные конкуренты в борьбе за подписание талантливого бразильца. На игрока также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Наполи» и ПСВ. Нидерландский клуб уже даже предложил за Бидона € 9 млн. Остальные клубы контактируют с руководством «Палмейраса», но предложений пока не сделали.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Бидон провёл 24 матча, забил один гол и отдал один ассист.