Черчесов высказался о конфликте между Сперцяном и Ндонгом

В конфликте между полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном и защитником грозненского "Ахмата" Усманом Ндонгом оба знают, что произошло на самом деле, глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц будет прав после вынесения решения по этой ситуации. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов.

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября "Ахмат" выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

"И ему [Ндонгу], и Эдику сказал одно и то же: "Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать". Надо отдать должное и нашим футболистам, которые вели себя максимально корректно. Они знают мою позицию: никогда не надо лукавить, даже если нам это выгодно. Не знаю, кто прав, кто виноват. Точно могу сказать одно: прав в любом случае будет Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября.