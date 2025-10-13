Мостовой отреагировал на отказ вратаря выступать за Россию

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что не осуждает вратаря Никиту Хайкина, который отказался играть за сборную России, передает «Матч ТВ».

«Никита много лет играет за границей. Он также давно живет и играет в Норвегии. Ничего плохого здесь нет, это нормально. Никакого осуждения в сторону Никиты нет», — сказал Мостовой.

30-летний Хайкин стал игроком норвежского «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. В нынешнем сезон он провел за команду 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь игр он сыграл на ноль.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

