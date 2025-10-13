Дмитрий Аленичев: «Спартак» может потерять статус народной команды, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет. Не хотелось бы»
Дмитрий Аленичев объяснил, как «Спартак» может перестать быть народной командой.
– Может ли «Спартак» потерять статус народной команды из-за не самых удачных результатов в последнее время и малого количества воспитанников в составе.
– Смотрите, если «Зенит» станет чемпионом восемь раз за десять лет, то, конечно, «Спартак» потеряет статус народной команды.
Но мне, честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такое произошло, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
Петербургский клуб выиграл 6 чемпионских титулов за последние 7 сезонов в Мир РПЛ.
