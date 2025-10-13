Аленичев: «Спартак» может потерять статус народной команды

Дмитрий Аленичев объяснил, как «Спартак» может перестать быть народной командой.

– Может ли «Спартак» потерять статус народной команды из-за не самых удачных результатов в последнее время и малого количества воспитанников в составе.

– Смотрите, если «Зенит» станет чемпионом восемь раз за десять лет, то, конечно, «Спартак» потеряет статус народной команды.

Но мне, честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такое произошло, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Петербургский клуб выиграл 6 чемпионских титулов за последние 7 сезонов в Мир РПЛ.