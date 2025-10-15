Талалаев назвал лучшего российского футболиста на данный момент

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев назвал лучшего российского футболиста на сегодняшний день.

"Кто более талантливый: Аршавин или Глушенков? Аршавин доказал свою состоятельность в Европе, а Глушенкову это только предстоит. Потенциал у Максима есть. Глушенков — лучший российский футболист на сегодняшний день, если не брать молодых, которые растут", - цитирует Талалаева Sport24.

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 12 миллионов евро, контракт игрока с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.

После 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками и отстает от лидирующего в таблице ЦСКА на 4 балла.