Экс-защитник «Барселоны» рассказал о перспективах Кингс Лиги

«Мы хотим создать экосистему, где будет 10-12 крупных лиг в ключевых регионах. Будет два чемпионата мира». Пике о развитии Кингс Лиги
Жерар Пике рассказал о перспективах Кингс Лиги.
«Мы хотим создать экосистему, где будет 10-12 крупных лиг в ключевых регионах. Будет два чемпионата мира – Кубок наций и Кубок клубов. У нас хорошие отношения с ФИФА и УЕФА. Они готовы сотрудничать – возможно, у нас будет совместный проект. Но сейчас нам нравится наша независимость. Перспективы – колоссальные», – заявил основатель Кингс Лиги и экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании.
