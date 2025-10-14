Аленичев назвал лучшего игрока в «Спартаке»

Экс‑футболист и бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал полузащитника «красно‑белых» Жедсона лучшим игроком команды в настоящий момент.

«Спартак» летом объявил о переходе 26‑летнего полузащитника из турецкого «Бешикташа». Жедсон подписал четырехлетний контракт с «красно‑белыми».

— Можно ли сказать, что Жедсон освоился в «Спартаке»? Если не полностью, то на 90% он уже адаптировался. Мне он очень нравится. На мой взгляд, он сейчас лучший игрок в команде, — заявил Аленичев Metaratings.ru.

В составе «Спартака» Жедсон провел 11 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 49 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.