Каннаваро потерпел первое поражение во главе сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро потерпел первое поражение со своей командой. Сегодня Узбекистан уступил в товарищеской игре Уругваю Марсело Бьелсы.

© Чемпионат.com

Игра состоялась на стадионе «Букит Джалил» (Куала-Лумпур, Малайзия). В качестве главного арбитра матча выступил Мухаммад Камарузаман из Малайзии. Уругвай одержал победу со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились Факундо Торрес, Хуан Санабрия (за Уругвай) и Русланбек Джиянов (Узбекистан). В составе южноамериканцев весь матч отыграл московский динамовец Николас Маричаль.

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана 6 октября. В дебютной игре при Каннаваро Узбекистан взял верх над Кувейтом (2:0).