В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Жерсона

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья полузащитника Жерсона.

"Ситуация хорошая. Человек работает, присоединяется к общей группе. Мы его ждём в команде. Как он будет готов — будет играть. Будет ли он в старте — зависит от того, насколько он готов", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.

В конце августа бразилец получил повреждение - сообщалось, что Жерсон хочет отправиться в Бразилию, чтобы пройти восстановление на родине.