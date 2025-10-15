Кисляк высказался о работе с Челестини

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о работе с Фабио Челестини.

"Могу отметить его европейский подход. Это работа всех вместе, команды, игроков, персонала и тренерского штаба прежде всего. Многие не видят, что происходят за пределами футбольного поля. Все видят только тренерский штаб и игроков, а на самом деле очень большую работу делает и персонал. Они также помогают быть одной командой. Поэтому в коллективе хорошая атмосфера", - цитирует Кисляка "Матч ТВ".

Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, сменив на посту Марко Николича, который занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Под руководством швейцарского специалиста "армейцы" в начале текущего сезона завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром".

После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона "армейцы" стали обладателями Кубка России, а также бронзовыми призерами чемпионата страны.