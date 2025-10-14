Названо количество мячей, которое Россия забьет Боливии

Сборная Боливии, которая является ближайшим соперником национальной команды России, играет в простой футбол. Такое мнение перед матчем команд выразил российский тренер Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Тем не менее, это качественный спарринг‑партнер, с которым не будет легко. Думаю, что матч пройдет с большим территориальным преимуществом сборной России и завершится уверенной победой россиян. Скажем, 3:1 в пользу сборной России», — отметил он.

Поединок между Россией и Боливией состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

В рамках октябрьского сбора российские футболисты со счетом 2:1 одолели национальную команду Ирана, которая уже гарантировала себе выход на чемпионат мира — 2026.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.