Томассон уволен с поста тренера сборной Швеции. Команда идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
Сборная Швеции уволила главного тренера.
Шведский футбольный союз объявил, что отправил Йон-Даля Томассона в отставку. Это решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды в квалификации ЧМ-2026.
Работа над поиском кандидатов на эту должность начнется незамедлительно.
«Решение, принятое Шведским футбольным союзом, основано на том факте, что сборная не добилась тех результатов, на которые мы надеялись. У нас все еще есть шанс принять участие в стыковых матчах в марте, и наша обязанность состоит в том, чтобы обеспечить себе наилучшие условия для выхода в финальную часть чемпионата мира. В связи с этим мы считаем, что требуется новое руководство в лице нового тренера сборной», – заявил председатель организации Симон Острем.
Сборная Швеции набрала 1 очко после 4 матчей квалификации ЧМ-2026 и занимает последнее, 4-е, место в таблице группы B. Лидирует сборная Швейцарии с 10 баллами, дальше идут Косово (7 очков) и Словения (3).
