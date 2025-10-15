«Уфа» обыграла «Енисей» в Кубке России

Завершён матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Уфа». Встреча состоялась на стадионе «Футбол-арена Енисей» (Красноярск). В качестве главного арбитра матча выступил Максим Скорочкин из Владивостока. Победу со счётом 1:1 (5:3 пен.) одержала команда гостей.

Первый гол в матче забил нападающий красноярцев Андрей Окладников. Форвард отличился на седьмой минуте. На 14-й минуте футболист гостей Осман Минатулаев сравнял счёт. По итогам серии пенальти точнее оказались игроки «Уфы».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.