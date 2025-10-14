Сергеев: тема со «Спартаком» уже закрыта

Форвард московского «Динамо» Иван Сергеев рассказал о переходе в столичный клуб.

«Эта тема уже закрыта. Зачем её сейчас поднимать? Принял решение с семьёй, перешёл в «Динамо». Это моя карьера, мой осознанный выбор. Я хотел в «Динамо» — и я сюда перешёл», — рассказал Иван Сергеев.

30‑летний Иван Сергеев стал игроком «Динамо» 4 июля 2025 года. Его текущее соглашение с московским клубом действует до 30 июня 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 3 млн евро.

В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в 16 встречах, в которых забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

В 12‑м туре чемпионата России «Динамо» 19 октября примет «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.