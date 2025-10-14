Сычев назвал лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

Полузащитники Матвей Кисляк и Кирилл Глебов из ЦСКА и Алексей Батраков из московского "Локомотива", а также нападающие самарских "Крыльев Советов" Владимир Игнатенко и Вадим Раков хорошо проявляют себя в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сычев.

"Радует, что хорошо себя на старте РПЛ проявляют наши молодые футболисты. Они выходят и в стартовом составе. Такие яркие молодые игроки - это ответ всем критикам, которые говорят, что у нас таких нет, - сказал Сычев. - Это и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов из ЦСКА, и Алексей Батраков из "Локомотива", Вадим Раков из "Крыльев Советов" очень ярко смотрелся, оттуда же и Владимир Игнатенко. Очень интересно следить за молодыми футболистами, которые проявляют себя на старте чемпионата".

20-летний Кисляк в текущем сезоне РПЛ забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 11 матчах, 19-летний Глебов - 4 гола и 1 ассист в 9 играх. 20-летний Батраков отличился 9 мячами и 3 передачами в 11 матчах. Ракову 20 лет, он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 7 матчах, сейчас нападающий восстанавливается от травмы. На счету 19-летнего Игнатенко 3 гола в 8 матчах.