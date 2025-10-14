Кержаков назвал самого сильного российского нападающего

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков назвал лучшего российского нападающего на данный момент.

© Соцсети

"Самый сильный центральный нападающий — Константин Тюкавин. Из тех, кто есть в сборной на данный момент, — это Дмитрий Воробьев. Тюкавин возвращается после травмы, а Воробьев ярко проявляет себя в чемпионате России", - сказал Кержаков в программе "Футбол России".

Константин Тюкавин в марте текущего года получил повреждение - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Россиянин вернулся на футбольное поле в сентябре текущего года. Всего в текущем сезоне форвард вышел на поле в 5 встречах и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

На счету Дмитрия Воробьева в сезоне-2025/2026 15 матчей за столичный "Локомотив", 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. Нападающий провел 3 матча в составе сборной России и отметился 1 забитым голом.