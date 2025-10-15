Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако» после травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в общую группу после травмы, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Футболист участвовал в первой тренировке под руководством нового главного тренера монегасков Себастьена Поконьоли.

Напомним, Александр получил травму в сентябре. Россиянин суммарно пропустил шесть матчей команды и не выходил на поле больше месяца.

На видео, опубликованном пресс‑службой «Монако», Головин принимает участие в тренировке с общей группой команды.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в трёх встречах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.