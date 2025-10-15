Экс-тренер "Торпедо" раскритиковал возвращение Кононова

Решение вернуть Олега Кононова на пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо" не поддается объяснению. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Торпедо" Борис Игнатьев.

В среду "Торпедо" объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба. Вместо него назначен Кононов, который покинул клуб 2 месяца назад.