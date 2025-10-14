Экс-тренер «Оренбурга» оценил период своей работы в клубе

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о своей работе в клубе. Босниец покинул команду после поражения от «Ростова» (0:1) в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команда занимает 14-е место в таблице с семью очками.

