«Барселона» представила комплект формы с певцом Эдом Шираном

Пресс-служба каталонской «Барселоны» показала комплект формы с известнейшим автором песен, музыкантом, звукозаписывающим продюсером, актёром и бизнесмен Эдом Шираном. Техническим спонсором «сине-гранатовых» выступает компания Nike.

Напомним, в сентябре появилась информация, что Ширан появится на футболках футбольного клуба «Барселона» в рамках спонсорского соглашения с Spotify. Планировалось, что логотип Ширана будет использован на форме команды для матча с мадридским «Реалом», который запланирован на 26 октября 2025 года.

«Барселона» после восьми туров Ла Лиги текущего сезона располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Реала» на два очка.