Российский нападающий вернулся к тренировкам с греческим клубом

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов начал тренироваться в общей группе, сообщает sport24.gr.

© Матч ТВ

По информации издания, часть тренировки в понедельник 27‑летний форвард провел с футболистами основной команды, также россиянин занимался индивидуально.

Чалов 5 октября не принял участие в победном матче чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (2:1) из‑за травмы.

В нынешнем сезоне футболист забил три мяча в 12 матчах за ПАОК во всех турнирах.

ПАОК в ближайшем матче сыграет в гостях с АЕКом в 7‑м туре чемпионата Греции, игра состоится 19 октября.