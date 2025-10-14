Юрана могут уволить из турецкого клуба

Юрана могут уволить, если «Серик» не попадет в топ-7 Первой Лиги Турции за 1,5 месяца. Тренеру поставили ультиматум (Sport Baza)
Сергея Юрана могут уволить из «Серик Беледиеспор».
Российский тренер в этом сезоне возглавил клуб Первой лиги Турции.
По данным телеграм-канала Sport Baza, специалисту пригрозили увольнением и поставили ультиматум – за полтора месяца поднять клуб в топ-7 Первой лиги, иначе его ожидает увольнение. Сейчас команда Юрана после серии из трех ничьих располагается на десятой строчке в турнирной таблице.
Отмечается, что с атмосферой в клубу также есть проблемы: футболисты жалуются на задержки зарплаты, турецкие и российские игроки конфликтуют между собой.
Контракт Юрана с «Серик Беледиеспор» подписан по схеме 1+1, с зарплатой 16 тысяч евро в месяц и бонусами до 10 млн рублей за итоговый результат. При этом из-за отсутствия пункта об отступных, тренер хочет покинуть клуб при поступлении предложения от более статусной команды, однако таковых пока нет.
Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ: «Сейчас я погружен в проект «Серика». Но не скрывал желания поработать в топ-клубе, необязательно в России»
