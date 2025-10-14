Опубликован рейтинг самых подорожавших игроков Бундеслиги

Олисе из «Баварии» возглавил рейтинг самых подорожавших игроков Бундеслиги — Transfermarkt
Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе возглавил рейтинг самых подорожавших футболистов чемпионата Германии по итогам обновления трансферных стоимостей игроков на специализированном портале Transfermarkt. Трансферная стоимость француза, по версии источника, выросла на € 30 млн и теперь составляет € 130 млн.
На второй строчке расположился турецкий полузащитник «Айнтрахта» Джан Узун, подорожавший на € 27 млн. На третьей строчке оказался 17-летний вингер «Баварии» Ленарт Карл, чья цена выросла на € 18,5 млн.
Самые подорожавшие футболисты Бундеслиги по версии Transfermarkt (октябрь 2025):
1. Майкл Олисе («Бавария») — € 130 млн (+ € 30 млн).
2. Джан Узун («Айнтрахт») — € 45 млн (+ € 27 млн).
3-4. Ленарт Карл («Бавария») — € 20 млн (+ € 18,5 млн).
3-4. Ян Диоманд («РБ Лейпциг») — € 20 млн (+ € 18,5 млн).
5-7. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд) — € 60 млн (+ € 15 млн).
5-7. Джарелл Куанса («Байер») — € 35 млн (+ € 15 млн).
5-7. Саид Эль-Мала («Кёльн») — € 18 млн (+ € 15 млн).