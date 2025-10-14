Семаку вручили удостоверение члена ООТФ

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку вручили удостоверение члена Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ), передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

© ФК «Зенит»

Во вторник в Москве проходит общероссийская тренерская конференция.

Удостоверение Семаку вручил председатель объединения Михаил Гершкович. При этом Гершкович отметил, что членом объединения Семак стал в прошлом году.

Семаку 49 лет. Под его руководством «Зенит» шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и пять раз — Суперкубок.