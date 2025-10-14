Семаку вручили удостоверение члена ООТФ

Семаку вручили удостоверение члена Объединения отечественных тренеров по футболу
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку вручили удостоверение члена Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ), передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.
Во вторник в Москве проходит общероссийская тренерская конференция.
Удостоверение Семаку вручил председатель объединения Михаил Гершкович. При этом Гершкович отметил, что членом объединения Семак стал в прошлом году.
Семаку 49 лет. Под его руководством «Зенит» шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и пять раз — Суперкубок.
