Стало известно, где может пройти Финалиссима между Аргентиной и Испанией

Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 28 марта в Катаре. Это обусловлено погодой, расстоянием и проживанием Инфантино в Дохе (Marca)
Финалиссима между Аргентиной и Испанией может пройти в Катаре.
Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 планировали провести США этим летом. Позднее стало известно, что из-за плотного календаря сборных игра может состояться в марте 2026-го.
По данным Marca, датой проведения игры выбрано 28 марта. Тогда же пройдут матчи плей-офф на чемпионат мира 2026 года в США.
Место проведения еще не определено, однако самым популярным вариантом считается Доха и местный стадион «Лусаил». Причин несколько: расстояние между странами, благоприятный климат и тот факт, что столица Катара является основной резиденцией президента ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, именно на этом стадионе сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира 2022 года, обыграв Францию в финале (3:3, 4:2 по пен.)
Аргентинцы могут защитить свой титул Финалиссимы, завоеванный 1 июня 2022 года после победы над Италией (3:0). Испания впервые сыграет за трофей.
Шэй Гилджес-Александер не будет затягивать с завершением карьеры: «Уплыву на первом же корабле»
В Индии вратарь забил с центра поля после рикошета от чужой перекладины. Медиа писали, что он был разозлен беспомощностью своих нападающих, поэтому пошел в атаку
Василий Соловьев будет комментировать первый этап Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию
Шэй Гилджес-Александер не будет затягивать с завершением карьеры: «Уплыву на первом же корабле»
В Индии вратарь забил с центра поля после рикошета от чужой перекладины. Медиа писали, что он был разозлен беспомощностью своих нападающих, поэтому пошел в атаку
Василий Соловьев будет комментировать первый этап Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию