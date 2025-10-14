Вратарь продлит контракт с «Эвертоном»

Пикфорд продлит контракт с «Эвертоном» на 4 года. Подписание ожидается до субботнего матча с «Сити» (Sky Sports)
Джордан Пикфорд продлит контракт с «Эвертоном».
По данным Sky Sports News, голкипер и клуб согласовали условия нового четырехлетнего договора.
Действующее соглашение Пикфорда рассчитано до 2027 года. Ожидается, что он подпишет новое до матча против «Манчестер Сити» в эти выходные.
В «Эвертоне» уверены, что 31-летний игрок счастлив в команде и готов посвятить большую часть, а возможно, и всю оставшуюся карьеру на высшем уровне клубу.
Вратарь сборной Англии выступает за мерсисайдцев с 2017 года. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
