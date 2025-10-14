Объявлены судейские назначения на матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России

Чемпионат.com

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на матчи пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, опубликовав соответствующее сообщение на официальном сайте организации.

Объявлены судейские назначения на матчи пятого раунда Пути регионов
© Чемпионат.com

15 октября, среда:

«Енисей» – «Уфа»: судья – Максим Скорочкин. Помощники судьи – Дмитрий Лысенко, Евгений Булатов; резервный судья – Артём Петренко; инспектор – Сергей Романов.

«Родина» – «Челябинск»: судья – Станислав Матвеев. Помощники судьи – Альмир Хатмуллин, Андрей Мангушев; резервный судья – Ваге Чичилян; инспектор – Дмитрий Березнев.

«Чайка» – «КАМАЗ»: судья – Ярослав Хромей. Помощники судьи – Денис Мирошник, Дмитрий Михалёв; резервный судья – Матвей Заика; инспектор – Андрей Комаров.

«Шинник» – «Нефтехимик»: судья – Владимир Шамара. Помощники судьи – Виталий Жолобов, Вадим Тройненков; резервный судья – Дмитрий Крайнов; инспектор – Игорь Писанко.

«Арсенал» – «Сокол»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Андрей Филипкин, Руслан Шекемов; резервный судья – Данила Цурков; инспектор – Роман Лихачев.

16 октября, четверг:

«Факел» – «Урал»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Станислав Попков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Артём Клюев; инспектор – Алексей Сулимов.

«Торпедо» – «Велес»: судья – Ефим Рубцов. Помощники судьи – Фёдор Валявин, Рустам Равилов; резервный судья – Юрий Матвеев; инспектор – Виктор Клепиков.

«Черноморец» – «Кубань-Холдинг»: судья – Данил Набока. Помощники судьи – Яков Клепцов, Денис Попов; резервный судья – Владислав Шипков; инспектор – Алексей Тюмин.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости