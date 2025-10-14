Романцев назвал обязательный критерий для иностранного тренера в России

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев заявил, что знание русского языка обязательно для иностранного тренера, работающего в России.

© Матч ТВ

Во вторник в Москве проходит общероссийская тренерская конференция.

— Знание русского языка обязательно для иностранного тренера в России. Не представляю, как что‑то можно футболисту через переводчика рассказывать, — передает слова Романцева корреспондент «Матч ТВ».

Романцев в качестве тренера выиграл со «Спартаком» восемь чемпионатов России (1992–1994, 1997–2001) и один чемпионат СССР (1989).

