Создание частных клубов является правильной историей, но в нынешнее время нереально привлечь бизнес к финансированию клубов, в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) без государственной поддержки останется пять-шесть клубов. Такое мнение на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза высказал главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак.

"Вопрос частных клубов - это правильная история, - сказал Семак. - Но нужно понимать время, в котором мы живем. Не думаю, что будет столько альтруистов, как Сергей Николаевич Галицкий, который владеет "Краснодаром". Мне кажется, что у нас останется пять-шесть клубов. Сейчас нереально заинтересовать бизнес к этому. Без поддержки государства не обойтись".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.